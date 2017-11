Veckans veterinärspalt: Kan min hund få borrelia? och Varför äter min hund gräs?

Kan hundar få Borrelia eller andra fästingsjukdomar?

Ja, hundar kan få Borrelia även om de i de allra flesta fallen inte blir sjuka av det. Så även om blodprover visar att hunden blivit smittad av Borrelia blir hunden själv sällan sjuk. Det är därför en sjukdom som mycket sällan måste behandlas. En annan sjukdom som smittar via fästingar är Granulocytär Anaplasmos. Det är en bakterie som överförs via fästingbett till djuret. Hunden kan bli hängig, få feber samt uppvisa förändringar på blodprover. I dessa fall kan hunden behöva behandling. Det finns andra fästingsjukdomar som vi inte har i Sverige, t.ex. Monocytär Ehrlichios, därför att den sprids via den bruna fästingen som inte trivs i våra breddgrader. Reser man däremot utomlands, t.ex. i södra eller mellersta Europa kan man behöva förebyggande medel mot denna smitta. Du kan förebygga ovan nämnda fästingsjukdomar genom att behandla hunden med olika fästingrepellerande medel. Det finns både receptfria, receptbelagda av olika sorter, t.ex. halsband och tabletter. Kontakta veterinären för mer information. Tänk på att fästingar finns i våra marker så länge det inte är frost ute!

Anna Gyllenhammar

Leg Vet. Djurkliniken Norrtälje

Varför äter min hund gräs?

Det är en lite knepig fråga där det inte finns något helt klart svar. En orsak är att hunden helt enkelt gillar smaken av gräs. En annan orsak är för att lindra eventuell illamående och magsmärta. De brukar då även kräkas efter att de ätit gräset. Orsakerna till att de mår illa kan vara många, bla att de ätit något olämpligt, att de har kroniska magbesvär (gastrit), att de är överkänsliga mot något födoämne, ett snabbt foderbyte mm. Att äta gräs kan sägas vara normalt för en hund men att kräkas regelbundet är aldrig normalt. För att ta reda på orsaken till kräkningarna/illamåendet behöver vidare utredningar hos veterinären göras. Det kan t.ex. handla om att utesluta att hunden fått i sig något den inte kan bryta ned, göra en allergiutredning eller kolla inne i magsäcken med ett instrument (gastroskopiundersökning) för att se om hunden har sår i magslemhinnan.

