Vattenläcka i Grisslehamn – boende uppmanas koka vattnet

Det meddelar Norrtälje kommun sent på måndagskvällen.

Anledningen är att Veolias tekniker lokaliserat en läcka på den vattenledning som försörjer Grisslehamn med dricksvatten.

Av försiktighetsskäl vill därför Norrtälje kommun att boende i Grisslehamn kokar sitt dricksvatten innan det används, från och med sena måndagskvällen och tills annat anges på kommunens hemsida eller Veolias hemsida (klicka på länkarna).

Så här rekommenderar Norrtälje kommun att du ska gå tillväga för att vara säker på att ha rent dricksvatten om du bor i Grisslehamn:

"Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.

Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.

Bakterier, virus eller parasiter dör när vattnet kokas.

Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna.

Låt det stå i rumstemperatur eller svalare - gärna i kylskåpet."

Kokningsrekommendationen gäller till dess att kommunen får två godkända vattenprovresultat som visar att vattnet inte är förorenat. Det är under måndagskvällen oklart hur lång tid provsvaren kan ta.

Veolias personal insåg under tidiga måndagskvällen att något inte var som det skulle med vattenförsörjningen och inledde en läcksökning. Under kvällen kunde därför boende märka att vattnet missfärgades eller att driftstörningar – ovanligt lågt tryck – uppstod. När man insåg att man hade en läcka gick man ut med kokningsrekommendationen.

Kokningsrekommendationen ges för att man vill vara säker på att ingen blir sjuk av eventuella föroreningar som kan ha kommit in via läckan – man har ännu inte under kvällen konstaterat att vattnet faktiskt skulle vara otjänligt.