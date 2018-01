Varnar för halt väglag i Norrtälje: "Besvärligt"

Trafik Stockholm har utfärdat varningar för halt väglag i länet. Risken för halt väglag är störst på mindre, lågtrafikerade vägar. De större vägarna uppges i huvudsak vara våta.

Under dagen kommer det att vara minusgrader vid vägytan norr om Mälaren, och det kan fortsätta vara halt om ingen åtgärd sätts in, uppger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

För prenumeranter och pluskunder [+]: 40 bostadsinbrott – men inga tjuvar har åkt fast: ”Det är ju förstås bedrövligt”

Uppklarning väntas under dagen, då med risk för att de våta vägarna fryser till när temperaturen sjunker.

Framåt kvällen väntas det bli ännu halare till följd av frost. Under natten drar lokala snöfall in, som övergår i regn under onsdagen.

Läs mer: Då kommer mer snö: "Kan ställa till det i trafiken"