Ungdomar buskörde och gick igenom isen

En bil utan nummerplåtar låg halvt under isen vid Sandbanken i Rimbo under förmiddagen. Polisen var tidigt på plats för att kontrollera att någon människa inte var i fara. Räddningstjänsten kom kort därefter för att bärga bilen. Så här sade Kenneth Strömberg vid Räddningstjänsten när NT talade med han under förmiddagen:

– Om det är bensin eller diesel det vet vi inte, men vi vill inte ha ut det i sjön. Det är därför vi åker dit. Polisen har varit där och konstaterat att det inte är någon människa som är i fara. Bilen var gammal utan nummerplåtar så det finns ingen nämnvärd egendomsskada. Det handlar om miljön. Det är osäkert hur det kommer att gå. Står den på botten blir det inte värre, men vi vill inte ta risken, säger Kenneth Strömberg.

När NT talar med Räddningstjänsten under tisdagseftermiddagen har allt gått bra.

Har det läckt olja eller bensin ut i sjön?

– Nej, inte vad jag har bedömt. Vi kunde enkelt vinscha upp den från vår bil, säger Kenneth Strömberg.

Norrtäljepolisen är knapphändig med uppgifter, men säger att det har rört sig om några ungdomar som har buskört.

Ann Charlotte Svensson, stationsbefäl:

– De har antagligen buskört på sjön och sedan har de åkt ner i vattnet förstår jag det som. Bilen har de lånat av någon anhörig, säger hon.

Händelsen ska ha ägt rum under natten.

– Förmodligen hände det under småtimmarna.