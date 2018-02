Två häktade för cigarettsmuggling – togs av tullen i Kapellskär

Anledningen var att tullen vinkade in deras fordon för kontroll. Kontrollen visade att männen just fört in mellan 40 000 och 50 000 cigaretter, alltså 200-250 limpor, utan att betala skatt för dem.

Männen, båda litauiska medborgare, frihetsberövades eftersom det annars fanns risk för att de skulle lämna landet innan rättegång hunnit ske. Tobaksvaror i de baltiska staterna är mycket billigare i inköp än i Sverige och i synnerhet i Norge – en del av smugglingstrafiken använder därför Sverige som transitland på väg till Norge.

Brottet heter ”Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor”. De båda männen anhölls samma dag som de greps och männen häktades av Norrtälje tingsrätt under tisdagen.