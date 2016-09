Vårdbolaget har bjudits in till Äldreriksdagen för att hålla ett seminarium under rubriken "Allt under samma tak". Där kommer Peter Graf, och andra representanter från Tiohundra, bland annat att berätta om hur Tiohundramodellen utvecklats de tio senaste åren.

Äldreriksdagen arrangeras i år på Älvsjömässan. Projektägare är Sveriges kommuner och landsting (SKL).