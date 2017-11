Svea husbilar i Älmsta växer och vill anställa fler: "Det är roligt om vi hittar folk från kommunen"

Det har gått snabbt för det lilla företaget ute på Väddö. Sedan starten för drygt ett år sedan har de blivit en viktig spelare på husbilsmarknaden. När de nu blickar mot ett nytt år kommer de anställa fler personer samt att flytta över en del av verksamheten till närliggande lokaler i Älmsta.

– Just nu har vi en anställd på verkstaden och kommer under 2018 behöva två stycken till personer heltid. Uppe på nya området ska vi ha kontor och utställningshall vilket kan betyda ytterligare anställningar, säger John Lönnqvist som jobbar med marknadsföring på Svea husbilar.

Tobias Linusson som själv kommer från Älmsta vill gärna se ett levande företagklimat och hoppas kunna hitta kompetent folk från närområdet till företaget.

– Jag kommer härifrån. Det är svårt att öppna nya butiker, det är svårt att få arbetstillfällen härute. Jag är väldigt mån om att skapa arbetstillfällen och det enda sättet att göra det här i Älmsta är att ha ett företag där kunden inte är geografiskt bunden. Vi skulle aldrig kunna överleva om vi bara skulle ha kunder från kommunen. Våra kunder kommer från hela Sverige. På så sätt klarar man också av att växa på en sådan här ort. Det är samma med våra grannar, de skulle inte heller kunna klara sig på bara lokala kunder, säger han.

– Internet är en väsentlig del i att locka kunder. Vi ligger en bit ut och då måste folk vara säkra på att de kommer till ett professionellt företag innan de kommer hit och köper en husbil, säger John Lönnqvist.

De satsar bland annat på att marknadsföra sig via Facebook, Google, Youtube och Blocket.

– Vi har 40-50 bilder på en husbil ur olika vinklar i annonsen så att kunden kan se exakt hur den ser ut innan de kommer hit, säger John.

Siffror från Husvagnsbranschens Riksförbund visar att försäljningen av husbilar går stadigt uppåt. Under oktober månad registrerades 353 stycken husbilar i Sverige mot förra årets 237 stycken. Hittills under 2017 har det registrerats 6 053 husbilar mot fjolårets 5035, vilket är en ökning med 20,22 procent.

Vilka är intresserade av att köpa husbil?

– Den stora målgruppen är 65 plus. Men det vi har sett det senaste året är att barnfamiljer blir mer intresserade av att köpa, säger Tobias Linusson och drar en parallell till att ha en vanlig sommarstuga.

– Det blir så mycket måsten om man har ett hus. Det är mycket enklare att ha en husbil, det är bara att åka.

Arbetet med företaget har tagit upp det mesta av John och Tobias tid det senaste året.

– Det här har tagit helt andra proportioner än vi har räknat med. Vi har jobbat 12-14 timmar om dagen sju dagar i veckan och så har det sett ut under en lång period, säger Tobias.

Till en början skötte de allting på egen hand, men gradvis har de blivit fler.

– Det var bara jag och Tobias fram till våren. Nu är vi totalt 7 stycken i företaget, säger John.

John Lönnqvist kommer närmast från finansvärlden, en bransch som han anser vara ytlig och inställsam.

– Husbilar är äkta på något sätt. Människorna, både kunder och kollegor som man har att göra med är mer genuina. Finansbranschen kändes som en värld där alla fjäskar för varandra och vill hålla sina positioner. Det var ett spel. För mig är det fantastiskt att ha ett företag som känns på riktigt, säger han.

Framöver hoppas Tobias och John på att etablera sig på fler orter runt om i Sverige. Tanken är att kunna bedriva verksamhet på åtminstone 7-8 ställen i landet, var vet de inte ännu. Men det finns andra saker som går före bland annat att få in husbilarna under tak innan vintern slår till ordentligt. Just nu är lokalen i Älmsta för liten för att kunna husera alla bilarna och många av husbilarna står utanför företagslokalen.

– Det här har varit en svår nöt att knäcka för oss. Man vill inte gå in i en husbil som är totalt täckt av snö och is. Men nu när vi flyttar upp bilarna till hangaren kommer de kunna stå under tak, säger Tobias Linusson.

Fakta Svea Husbilar:

Företaget har två anläggningar i Älmsta samt en anläggning i Sandared utanför Borås. De specialiserar sig på försäljning av begagnade husbilar. De är i nuläget sju personer i företaget men väntas utvidga till kommande år.