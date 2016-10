Stort intresse för skogsbruk utan kalhyggen

I veckan samlades 120 rospiggar, de flesta skogsägare, till ett seminarium om hur de kan bruka skogen utan att göra vad man i dagligt tal kallar för kalhyggen. De ville lära sig hur man kan avverka skogen och ändå ha den kvar.

Det var Naturskyddsföreningen i Roslagen som hade tagit initiativ till seminariet. Norrtälje naturvårdsstiftelse har arbetat med arrangemanget sedan i våras. Målet har, enligt Tobias Nilsson stiftelsens projektledare för naturvård, varit att nå ut till framförallt skogsägare samt att ha bred representation för att kunna ge många olika perspektiv.

Bland talarna fanns Sven Uhlås, skogsentreprenör och utbildare i hyggesfria metoder. Han praktiserar metoden att i stället för att ha träd av en enda sort och i samma ålder på sin skogsmark har han träd i olika åldrar och av olika trädslag och olika höjd. Och i stället för att avverka allt på en gång tar han bara "mogna träd". Resten får stå kvar och växa till sig i luckorna.

Tomas Lundmark, professor vid enheten för skogsskötsel, SLU, berättade om hur skogsägarens ekonomi påverkas. Therese Johansson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, lade fokus på hur ekosystemen påverkas. Per Nyström LRF gick in på hur de ser på hyggesfritt utifrån markägarperspektiv. Och Peter Ask, Sveaskog, talade om hur bolaget jobbar med hyggesfria skogsbruksmetoder.