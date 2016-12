Stora skatteskulder och obetalda hyror – Skaldjurskungen i konkurs: "Det lät så bra och jag gick på det"

Hösten 2013 kunde Norrtelje tidning berätta att färsk fisk snart skulle gå att få levererat direkt till dörren. Det nya företaget Fisk och Skaldjurskungen AB hade bestämt sig för att storsatsa, och i en intervju med tidningen pratade VD och anställda brett om företagets investeringsplaner.

En fiskrestaurang skulle öppna på Posthusgatan i centrala Norrtälje. Och navet för verksamheten, en lagerlokal med plats för fisk och skaldjur redo att levereras till hela Storstockholm, hyrdes av Lennart Nilsson på Starrmora gård.

Nu, drygt tre år senare, har Skaldjurskungen försatts i konkurs vid Norrtälje tingsrätt. Konkursen kungjordes tisdagen den 29 november och totalt rör det sig om en skuld på närmare 610 000 kronor enligt Kronofogdens utredningsrapport.

500 000 är skulder till staten, och resterande 110 000 är skulder till enskilda aktörer, bland annat till Fiskmästarn i Stockholm.

I utredningsrapporten står att gäldenären (person som står i skuld till någon annan, reds. anm.) inte har gått att få tag på och saknar utmätningsbara tillgångar för att täcka skulden. Dessutom framgår att post skickad till företagets huvudadress i Skogås söder om Stockholm kommer i retur, vilket "tyder på att verksamheten har upphört", enligt Kronofogden.

Lennart Nilsson är ägaren till lagerlokalen på Starrmora gård, som hyrdes ut till Skaldjurskungen från och med juli 2013. Han berättar att han inte är förvånad över konkursen.

– Jag börjar tro att det är en medveten strategi att de struntar i hyror och räkningar och sedan gör sig inkapabla att betala när Kronofogden väl hör av sig, säger Lennart Nilsson. Han tillägger:

– Till en början kändes det bra. De kom hit med fisk och började inrätta sig i lagerlokalen. Men redan efter några månader slutade de betala hyran som överenskommet.

Såhär i efterhand inser jag att de visioner deras VD pratade om bara var siffror. Det lät så bra, och jag gick på det.

Under samma period blev Skaldjurskungens VD Per Fredriksen, som skrivit under hyreskontraktet, allt svårare att få tag på. Lennart fick tag på honom en gång. Sedan fick all kontakt i stället skötas via Jim Johnsen som ansvarade för driften på lagret.

– När jag påpekade att det saknades hyror var han alltid trevlig och sa att det skulle fixas direkt. Men sen kom inga pengar. Efter ett tag började de hyra ut lagerlokalen i andrahand och så småningom tredjehand till människor jag inte visste vilka de var. I stället för fisk började det komma leveranser av färdigsallader.

Lennart kontaktade till slut Kronofogden och begärde att få avhysa hyresgästen. Skaldjurskungen överklagade dock beslutet, med motiveringen att de inte hade haft full tillgång till lokalen.

– De hävdade att jag hade bytt lås utan deras vetskap. Men det är påhittat, de hade egna nycklar. Trots det valde Kronofogden att lägga ner utredningen. Det förvånar mig att myndigheten bara baserade sin utredning på muntliga uttalanden som fick stå oemotsagda.

Lennart Nilsson vände sig till slut till en advokatfirma, och med deras hjälp fick de igenom att Skaldjurskungen skulle betala tillbaka hyrorna plus ränta. Men när företaget delgavs beslutet sommaren 2014, var det redan för sent.

– De hade inte betalat elräkningarna så Vattenfall stängde av strömmen på lagret. Och då bara lämnade de allt, låste dörren och försvann. Allt som fanns kvar var hål i väggen, sopor och fiskrester som ruttnade i de nu avstängda kyl- och frysarna.

Hyresavtalet med Skaldjurskungen har stått Lennart Nilsson dyrt. De uteblivna hyrorna plus ränta handlar om totalt 205 000 kronor. Om man räknar med installation av el innan inflytt och kostnaderna för att rusta upp lokalen igen efter skadorna Skaldjurskungen orsakat, uppskattar han en totalkostnad på 330 000 kronor. Nu känner sig Lennart Nilsson uppgiven.

– Enligt advokatfirman går det inte att utreda fallet djupare. Och jag har ju redan lagt en del pengar på advokatkostnader. Såhär i efterhand inser jag att de visioner deras VD pratade om bara var siffror. Det lät så bra, och jag gick på det.

När det gäller restaurangen i stan, blev heller inte den verksamheten långlivad. Jan Emanuel Johansson som äger lokalen, bekräftar att Skaldjurkungen under en period var verksamma där.

– Men för att ge dig ett enkelt svar: de är inte kvar i lokalerna. Och det har sina i orsaker, säger Jan Emanuel Johansson.

Kan du utveckla dessa orsaker?

– Nej, jag vill inte gå in på detaljer. Jag uttalar mig inte om tidigare hyresgäster av respekt till dem, men det är väldigt bra för verksamheten att de har försvunnit. Så mycket kan jag säga.

Fotnot: Norrtelje tidning har vid upprepade tillfällen försökt kontakta VD och anställda på Fisk och Skaldjurskungen AB för en kommentar, men har inte fått något svar.