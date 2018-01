Ställer in avgångar på grund av stormen

Vinterstormen Cora ser ut att slå hårt mot de svenska fjällen och de norra delarna av landet.

Men även Norrtäljetrakten drabbas.

På söndagsförmiddagen meddelade Eckerölinjen att man ställer in två av eftermiddagens och kvällens avgångar på grund av förväntat hårt väder när stormen drar in över Grisslehamn och Ålands hav under eftermiddagen.

Det är avgångarna från Grisslehamn vid 15.00 och från Eckerö vid 19.30 som ställs in.

