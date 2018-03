Stal snus från butik – och somnade på toaletten

Vid 03.30-tiden natten till torsdagen gick inbrottslarmet på Stora Coop vid Norrteljeporten.

Väktare och senare polis ryckte ut och sökte igenom lokalerna.

På en toalett satt en djupt sovande man som väcktes, det visade sig att han på något sätt tagit sig in i lokalerna. Väl inne har han enligt polisen stoppat på sig bland annat snus, varpå han gått in på toaletten och somnat.

Det är oklart om mannen på något sätt lyckats dröja sig kvar i butiken efter stängningsdags efter att ha gått in under ordinarie öppettider, eller om han tagit sig in under natten.

Han togs med för förhör om inbrottet/ intrånget och den misstänkta stölden.