Snöoväder väntas – SMHI går ut med varning över Roslagskusten

Varningen skickades ut klockan 10.27 på tisdagen och man meddelar att det kan komma snöfall eller blötsnö som kan ge 5-10 centimeter snö under onsdagen, dessutom kan det bli blåsligt med sydlig vind.

LÄS MER: Varning för hårda vindar på Ålands hav

Väderläget i landet är just nu ett snöfallsområde över sydöstra Svealand och norra Östergötland rör sig långsamt åt sydost men kan ge ytterligare fem centimeter under förmiddagen. Under tisdagsnatten kommer ett nytt område med snöfall eller blötsnö in västerifrån och kan ge större mängder snö eller blötsnö i främst västra Götaland och Svealand. En hel del kulingvarningar är utfärdade då ett nytt djupt lågtryck närmar sig västerifrån.

Läs mer om vädervarningar i hela landet på SMHI:s hemsida.