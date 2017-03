SMHI varnar för stor risk för gräsbränder längs Roslagskusten på måndagen

Varningen skickades ut klockan 03.48 på måndagen och man meddelar att risken för gräsbränder är stor under eftermiddag.

Väderläget i landet just nu är att under måndagen ökar nordvästvinden åter till hård eller mycket hård i fjällen. Öster om fjällkedjan i stora delar av Norrland finns risk för mycket hårda vindbyar, 21-23 meter per sekund. Därtill finns det under måndagen en klass 1-varning för snöfall i gränsområdena mellan Västerbottens och Norrbottens kustland, samt i mellersta delen av Lappland.

Det torra vädret i södra Sverige gör att gräsbrandfaran är fortsatt stor i södra och mellersta Sverige. Till havs råder kulingvarning på delar av de östra farvattnen.