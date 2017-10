Varningen som skickades ut klockan 14.38 på onsdagen gäller för torsdag morgon och förmiddag, sydostvindar på 15 meter per sekund.

Definitionen för vädervarningen klass 1 kuling är medelvind från 14 m/s upp till 25 m/s – vilket kan innebära fara för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.

I övrigt kommer ett nytt regnområde att dra in över landet under onsdagskväll västerifrån och tillhörande lågtryck kommer in över landet under torsdag morgon.

