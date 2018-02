Skogsväg blockerad av lastbil – bärgningen kommer att ta timmar

Vid 10-tiden på måndagen halkade en lastbil med släp av Nysättra skogsväg och blev stående tvärs över vägen. Polisen fick larma fram en bärgare till platsen men arbetet tog lång tid. Vid 14.30 pågick bärgningsarbetet fortfarande.

Lastbilschauffören var bak i släpet och lastade av balar med isolering när lastbilen gled ner i diket.

- Lastbilen har kört långt vilket har gjort däcken varma. Sen lite nerförslut i kombination med nysnö som smälte till is under däcken och så gled lastbilen av vägen, säger Henrik Ackelman, inspektör vid Norrtäljepolisen som var ute på platsen under förmiddagen för att se vad som hade hänt.

Polisen misstänker inget brott och kallar inte ens händelsen för en olycka.

– Vi kommer inte ens att skriva någon rapport på det här. Det var ju ingen olycka. Förarhytten var till och med tom när lastbilen gled av, säger Henrik Ackelman.

Under förmiddagen la Norrtäljepolisen ut en bild på sin Facebooksida som visar lastbilen och släpet som korsar skogsvägen. Enligt polisen finns det alternativa vägar att köra för de boende längs vägen då bärgningsarbetet beräknades pågå hela dagen.