Sjukskrivna Anneli Brodins öppna brev till Gabriel Wikström (S): "Att kalla det för Försäkringskassa är ett stort hån"

Texten publicerades som ett instagram-inlägg 6 maj 2017. Åsikterna är skribentens egna, inte Norrtelje tidnings.

Till Gabriel Wikström.

Att bli utbränd önskar jag inte min värsta fiende! Har själv diagnosticerat utmattningssyndrom och fibromyalgi sedan lite mer än ett år tillbaka och har fortfarande inte återhämtat mig.

Sedan att man dessutom får leva helt utan inkomst under denna period eftersom den så kallade "sjukförsäkringen", som vi betalat in via skatt under hela vårt arbetsföra liv, inte går igenom trots att det finns läkarintyg och läkarutlåtanden från fyra olika läkare gör ju inte direkt att man återhämtar sig snabbare.

Stress vet vi ju alla att det förvärrar en utmattning. Ingenting stressar mer än att stå helt utan inkomst. Att kalla det för Försäkringskassa är ett stort hån och lurar hela Sveriges befolkning att man har en ”försäkring” när man blir sjuk.

I dag är det snarare ett dåligt skämt till lotteri vem som får sjukpenning och vem som inte får det. För att inte tala om hela Sveriges välutbildade läkarkår som blir grovt förolämpade utav en hel myndighet.

Jag hoppas verkligen att du Gabriel slipper att gå igenom den stress som större delen av Sveriges sjukskrivna för utmattning går igenom på daglig basis vad gäller kampen mot Försäkringskassan. Men det gör du såklart, du har väl privata försäkringar? Kanske bör vi ändra till ett ”amerikanskt” system även i Sverige?

Att få avslag på avslag när man är sängliggandes i smärta och trötthet och försöka försvara sig i telefonsamtal med Försäkringskassan medan man har fullständig hjärndimma är det värsta man kan bli utsatt för som sjukskriven. Föreställ dig det.

Lägg där till att du måste skriva in dig på arbetsförmedlingen, som undrar vad du gör där när du är sjukskriven, eftersom det ”kan finnas annat lättare arbete som du klarar av” när Försäkringskassan ställer dig mot ”hela arbetsmarknadens förfogande”.

Allt detta samtidigt som du knappt klarar av att gå till toaletten i rummet bredvid pga utmattning, kroppen har sagt ifrån och givit upp. Det önskar jag som sagt inte min värsta fiende att behöva gå igenom.

Anneli Brodin