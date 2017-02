Isen sågas med traditionella issågar och dras upp i stora block som sedan lastas på en traktor för vidaretransport till Färsna gård. Där placeras isen i en så kallad isstack, en liten islada av trä omgiven av sågspån. Syftet med tillställningen är att visa att man enligt traditionella metoder kan bevara is under lång tid, även under sommarmånaderna.

I augusti kommer man plocka fram isen och då ska isen från i dag vara kvar, förhoppningsvis.