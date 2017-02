Så ska framtida översvämningar undvikas – här är länsstyrelsens nya direktiv

TV – Så såg det ut under sommarens regnoväder:

Under högsommaren 2016 drog ett skyfall in över Norrtälje och ledde till att gator blev översvämmade och vatten rann in i butiker, på tomter och i källare.

LÄS MER: Kommunen kan få betala efter översvämning

Nu har länsstyrelsens tagit fram nya rekommendationer för vilken lägsta höjd från vattennivån kommuner får bygga nytt – med förhoppningen att minska risken för att liknande översvämningar uppstår i framtiden.

Rekommendationen gäller alla vattendrag och sjöar i länet förutom för Mälaren och havet. Men för att underlätta planarbetet för kommunerna har länsstyrelsen tagit fram rekommenderade lägsta nivåer för de tre största vattendragen i länet, där Norrtäljeån ingår.

Enligt siffrorna har Norrtäljeån ett beräknat högsta flöde (BHF) på 6,2 meter och ett 100-årsflöde på 5,2 meter (se faktaruta).

Enligt länsstyrelsens innebär det att inga samhällsfunktioner av betydande vikt bör byggas och placeras ovanför nivån för ett beräknat högsta flöde. Enstaka byggnader av lägre värde kan placeras ovan nivån för ett 100-års flöde.

LÄS MER: Norrtälje badade i regnvatten

– Vi anser att försiktighetsprincipen bör användas och att ingen ny bebyggelse ska placeras inom översvämningskänsliga områden, säger Greta Hebel på länsstyrelsens enhet för samhällsplanering i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen skriver också i sin nya rekommendation att om en detaljplan är olämplig på grund av översvämningsrisken, har länsstyrelsen rätt att upphäva en kommuns byggbeslut enligt lag.

FAKTA HÖJDNIVÅ

100-årsflöde – Nivån som sannolikhetsfördelat återkommer vart hundrade år eller med en procent sannolikhet under ett år. 100-årsflödet har klimatanpassats för den flödessituation som förväntas gälla i slutet av 2000-talet.

Beräknat högsta flöde (BHF) – En systematisk kombination av alla kritiska faktorer som bidrar till ett maximalvattenflöde för ett vattendrag. Flödet har ingen återkomsttid.

Källa: Länsstyrelsen