Så mycket betalar invånarna i Norrtälje kommun i partistöd

Det lokala partistödet skiljer sig i alla landets kommuner. I Boden, där man betalar mest, kostar det lokala partistödet 133 kronor, vilket är nästan tre gånger så mycket som rikssnittet. Minst partistöd betalar invånarna i Vellinge med 13 kronor per invånare, enligt siffror från 2016 som Nyhetsbyrån Siren har tagit fram från Kolada.

Läs även: Så spenderar de politiska partierna partistödet

Siffrorna varierar också stort inom Stockholms län. Södertäljeborna betalar mest i Stockholm län med 104 kronor per invånare. I Nacka betalar man minst med 32 kronor per invånare i Nacka. I Norrtälje kommun ligger det lokala partistödet 51 kronor per invånare.

Läs även: Demokratin är billig i Norrtälje kommun

I siffrorna ingår både bidragsstöd och indirekt stöd, som till exempel subventionerade lokaler.

– Det är kommunfullmäktige som tar beslut om hur stort partistödet ska vara. Det kan ingå både grundstöd och stöd som betalas ut per mandat, säger Björn Kullander, som arbetar med demokratifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till Nyhetsbyrån Siren.

Kommunalt partistöd utbetalas till partier som är representerade i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige. Alla politiska partier får också partibidrag från privatpersoner och företag för att driva sin verksamhet.