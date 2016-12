Så minns vi 2016 – ett år där skolor, inbrott och rekord stod i fokus

JANUARI

7 januari: Året inleddes med att polisen gick ut och lyfte fram vikten av samarbete för att stoppa de inbrottsligor som härjade i kommunen. Men villainbrotten fortsätter att öka den 22 januari konstaterar NT i en artikel att det skett tolv nya inbrott på en vecka varav sex på en enda dag. Kriminaltekniker kallas in för att leta spår på övertid och man konstaterar att det rapportertas in rekordmånga inbrott i Norrtälje kommun.

I slutet av januari tas två män på bar gärning efter att Anette Wester ser två mystiska män hos grannen. Hon höll på att plocka bort de sista julsakerna i köksfönstret när hon såg männen gå mot grannars hus tvärs över vägen. Först trodde hon att det var ett par gymnasiegrabbar men sen såg hon att de betedde sig märkligt. De ringde på dörren och när ingen svarade gick de runt till husets altan och bröt upp fönstret. Då ringde hon 112 och blev direkt kopplad till polisen. Polisen släppte allt och åkte dit och tog tjuvarna togs på bar gärning.

15 januari: NT granskar kommundirektörernas löner genom åren och konstaterar att kommundirektörens lön är fyra gånger högre än medelinkomsttagare. Kommunalrådet Ulrika Falk (S) säger i artikeln att ”Norrtälje sticker inte ut. Det är det löneläget som är”.

21 januari: I slutet av januari kommer det fram att en barnvakt misstänks för sexbrott, en förälder avslöjade mannen när hon lånade hans mobil. Den 29 januari väcks åtal mot barnvakten, han åtalas för grova våldtäkter mot fyra barn och övergreppen ska ha pågått i flera år. Det här kommer att bli en följetong under året. I februari faller domen, han döms till åtta års fängelse. Våldtäkt mot barn i sammanlagt 31 fall. Mannen bad om ursäkt i rätten.

FEBRUARI

4 februari: Kommuninvånaren Inga-Brita Mörch går hårt åt kommunens kontaktcenter. ”Det går inte att få tag på kommunala tjänstemän", säger hon hårt. Och många är det som kritiserat kontaktcenter på NT:s insändar- och debattsidor.

5 februari: Antalet bygglov skjuter i taket – en ökning på 40 procent. Norrtälje är femte störst av landet 290 kommuner när det kommer till antalet bygglovsansökningar.

15 februari står det klart att Coop släpper tanken på två stora matvarubutiker i Norrtälje och flyttar hela sin verksamhet till Norrteljeporten. Butiken vid Knutby torg stängdes sedemera under hösten.

23 februari: Riala skola stängdes efter larm om vapenmän – det visade sig vara två ungdomar som passerade skolan med soft airgun-vapen på väg hem efter att de hade lekt i skogen.

24 februari: Den största folkökningen på över 20 år noteras i Norrtälje kommun. 1101 nya invånare flyttar till kommunen under 2015, och nu presenteras siffrorna. "Det är precis det här vi har planerat för. Ju fler invånare, desto större utbud av service, välfärd och arbetstillfällen", säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S).

MARS

4 mars: Pappersmaskinen PM11 har återstartats efter storbranden i november i Hallstaviks pappersbruk. Det fastslås i en brandutredning att det var en glödbrand i massafabriken som orsakade den explosionsartade branden påbruket.

8 mars: Så mycket dyrare blev Norrtälje badhus, 141 miljoner blev till 179 kronor. En optimistisk kalkyl anses vara den främsta orsaken. Totalt blev badhuset 38 miljoner dyrare, men trots detta såg kommunen byggprojektet som lyckat.

14 mars: Bo-Göran Mattsson har en lösning på bostadsbristen. Gör Frubol till en miljonstad. " Norrtälje är den kommun i länet som har störst yta och läget här är bra. Det är nära till Stockholm, Norrtälje, Arlanda och Uppsala", säger han till NT.

Hur ska det då gå till? Jo, staden ska i första hand utvecklas från Frubol och norrut, i skogarna upp mot Almunge. Men på sikt skulle bebyggelsen kunna växa mot Rånäs-Rimbo i öster, Gottröra i söder och väg 273 på andra sidan länsgränsen i väster.

21 mars: Professor Bo Olofsson går ut och varnar för att en akut grundvattenbrist kan hota Norrtälje. En nyhet som skulle bli otroligt aktuell den kommande sommaren som blev väldigt varm och torrr.

30 mars: En våldsam brand ödelade en ladugård i Sättra. Boende blev evakuerade och vägen stängdes av i ett dygn med anledning av explosionsrisk.

APRIL

4 april: Pärongården säljs för 11,7 miljoner kronor. Gården är känd från filmen om mästerdetektiven Kalle Blomkvist.

5 april: Sopföretaget Samtek går i konkurs. Det ledde till att frågor väcktes gällande sophämtningen i halva kommunen. En affär från Karslviken var på väg att gå i hamn men de valde att dra tillbaka sitt anbud och häva köpet efter att det framkom flera gamla problem hos Samtek. Bland annat att droppen var ett krav på nära två miljoner kronor från Uppsala vatten ochavfall. ”Bolaget är illa skött", säger Per Nordin, vd på Karlsviken, till NT. Några veckor senare, den 27 april meddelar Karlsvikens Holding att de köper upp Samtekskonkursbo.

7 april: Skadegörelse nere på stan blir både dyr för butik- och restaurangägare. Och flera av dem har skett nere i Norrtälje stadskärna. Polisen går ut och säger ”Det är nästan som ett hån mot oss”.

12 april: NT avslöjar att sex kommunchefer på hög nivå harköpts ut för sex miljoner kronor.

14 april: Svart dag i trafiken. En man dör och en blir allvarligtskadad efter i två trafikolyckor på E18.

21 april: NT rapporterar om att Clas Löfvenhamns hund Brixton dör efter att ha slickat på det som varit resterna av en hemmagjord bomb. Att bygga just hemmagjorda bomber i PET-flaskor har ökat i området. ”Det är ett pojkstreck. Jag har ju själv varit i den åldern och vet att de absolut inteville döda min hund. Killarna beklagade, var ångerfulla och ville springa därifrån. Det här är allvarligt", säger Clas Löfvenhamn. Starka reaktioner väcks och många uttrycker ett stort stöd till husse Clas Löfvenhamn.

27 april: Fem mjölkbönder meddelar attde ämnar att lämna Arla för att starta det egna lokala märket Roslagsmjölk, med mjölk från bönder i Roslagen som fraktas till Åland för att förpackas. NT träffar bonden Fredrik Reinsson i Sinneby och han berättar "Jag fick välja: Antingen satsar jag, eller så lägger jag ner".

28 april: NT släpper bomben om hur det första skolförslaget såg ut men innan barn- och skolnämndens möte fick några Centerpartister kalla fötter och planen drogs tillbaka för att ses över. I det förslaget framkom att hela sex små skolor var hotade av nedläggning. Redan i januari meddelade politikerna att en plan skulle tas fram och därefter var det tyst fram till detta datum. Föräldrar runt om i kommunen har redan startat protestlistor och är frustrerade över att inte bli tillfrågade. "Vi har inte ens fått dialog när vi bett om det", säger Cecilia Bondfeldt, aktiv i Björkö-Arholmas föräldragrupp.

MAJ

2 maj: Trafikingenjör Rok Ogrin går ut i tidningen och säger att ”Trafiken blir säkrare utan trafikljus”. Detta efter att kommunen har haft trafikljusen avstängda i två korsningar i Norrtälje i månader. Men bara dagen efter gick tf gatu- och parkchef ut med uppgiften att trafikljusen tänds på nytt. ”Vi har fått in synpunkter från invånare som känner sig otrygga i korsningarna, andra upplever att det fungerar bra. För att alla trafikanter ska känna sig trygga i korsningarna väljer vi att tända trafikljusen igen”.

6 maj: Trafikpolisen Claes Lundström reder ur vad som rätt och fel när det gäller trafikregler vid övergångsställen. ”Den oskyddade trafikanten är alltid förloraren”. Det här inslaget blir en viral succé och är NT:s mest sedda TV-inslag under hela året.

10 maj: S-C-MP presenterar ny skolstrukturplan. Nu ska fem skolor stängas istället. Herräng, Björkö-Arholma och Rånäs skola stänger inom ett år. Singö och Närtuna skola föreslås att stängas permanent. Fler förändringar föreslås också. En stor debattstorm utbryter på NT:s debattsidor och många är kritiska till förslaget. Några går så hårt åt att de kallar det ett "hafsverk".

JUNI

1 juni: NT möter kioskägaren Duraid Mahrok vars kiosk blev rånad i Hallstavik. Två svartklädda män trängde sig in i butiken med ett pistolliknande föremål. Flera förhör hölls och samma veva så fyra män anhölls för inbladning i rånet mot kiosken på Ljungvägen i Hallstavik.

2 juni: Nya bud om väg 77, Länsstyrelsen skriver i ett yttrande att väg 77 bör dras söder om rimbo för att skona känslig kulturmiljö. ”Utifrån det vi har sett nu ser vi det som mest rimligt", säger Susann Jonsson, planhandläggare vid länsstyrelsen.

3 juni: Slukhål upptäckts i Societetsparken och bara dagarna innan Custom Bike Show får de veta att ansenliga mängder jord försvunnits från parken och delar av den stängs av för att inte riskera att slukhålet blir större. Bland annat delar vid scenen. Arrangörerna får reda på detta 24 timmar innan de ska börja rigga. ”Vi är hysterisk frustrerade och irriterade skulle man kunna säga", säger Mats Södrén, som är ansvarig för den yttre delen av parken under Custom Bike Show.

13 juni: En stor skogsbrand härjar utanför Vettershaga. 5000 kvadrat brändes av innan tre stationer fick branden under kontroll.

17 juni: Föräldrar ryter till. De menar att kommunen inte har gett de någon information om att Rånäs skola ska stängas. Inte heller har lärarna fått någon info. Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) håller med och säger att "ja, vi kunde ha informerat mer".

17 juni: Bara en vecka innan Vikingabyn Storholmen ska öppna för sommaren brinner deras stora samlingshus ned. Stämningen är dämpad och de kämpade för att kunna verksamheten öppen. Veckan efter kraftsamlar Norrtälje, flera har stöttat och pengar samlas in från flera håll för att hjälpa dem. Bland annat Henrik Schyffert som talade där på nationaldagen valde att skänka hela sitt gage från den dagen. 28 juni står det klart att Vikingabyn kan hålla öppet hela sommaren.

20 juni: Kommunfullmäktige klubbar skolförslaget. Och nu står det helt klart att skolorna ska läggas ner. De åtskilliga protesterna hjälpte inte. De småskolor som drabbas är Herräng, Rånäs och Björkö-Arholma. Singö och Närtuna skola stängs permanent. Förslaget är också att flera högstadier läggs ned och eleverna får flytta till Norrtälje stad där en ny högstadieskola skule startas. Men än är det sista ordet gällande skolstrukturen i kommunen sagt.

JULI

1 juli: 662 035 kronor så mycket får Norrtälje kommun i statligt bidrag för sommaraktiviteter till barn. Detta efter NT uppmärksammat att kommunen inte sökt om pengarna.

4 juli: Första lägenheten i Norrtälje hamn är såld. En fyra på 122 kvadrat såldes för sex miljoner kronor.

8 juli: Badare uppmanas undvika Väddö kanal. Detta efter att en avloppsläcka upptäcks i Väddö kanal. Läckan upptäcktes på fredagseftermiddagen och sedan stod det snart klart att läckan kan ha pågått i månader. Dykare och dylikt kallades till platsen och pumpstationen till vattenledningen stängds av. NT talade med några boende i området "Det känns hemskt! Vi brukar alltid bada här", säger paret som också berättar att en pojke som badade i kanalen nyligen fick röda små utslag på kroppen efteråt.

11 juli: 70 mm regn häller ner över Norrtälje, för räddningstjänsten innebar det över 25 enskilda insatser. Vägar svämmades över, 25 cm vatten stod det i källare och fritidshemmet på Parkskolan fick evakuerats då vattnet forsade in genom ytterdörren. Regnmängden? Det var mer än hela junimånad!

18 juli: Guldsmedsbutiken på Posthusgatan i Norrtälje blir rånad åter igen. Kaféägaren Mahdi Zarei som driver kaféet mitt emot rycker in och stoppade rånaren från att fly från platsen. Rånaren hade redan innan blivit inlåst i butiken när säkerhetssystemet utlöstes och började då hacka sig ut genom fönstret med en hammare. Men på andra sidan fönstret stod familjen Zarei och hindrade honom från att dra från platsen. Den 19 augusti döms han till ett års fängelse för försök till guldstöld. Mannen hade sedan tidigare 19 avsnitt i belastningsregistret och avtjänade vid rånförsöket ett villkorlig dom för bland annat rån och grovt vapenbrott.

29 juli: Coop smygöppnar sin nya affär vid Norrteljeporten. Tre dagar tidigare än de själva sagt. " Vi blev klara lite tidigare, så vi bestämde oss för att smygstarta", säger butikschef Johan Berggård.

AUGUSTI

15 augusti: 400 modiga gick i årets Prideparad, temat var Mod och de var modiga som gick. Detta trots att alla affischer dragits ner inför, att snaror hängts upp som hot inför paraden.

SEPTEMBER

1 september: Antalet sophämtningar ska halveras och priset blir upp till 71 procentig avgiftsökning. Det visar sig vara den nya verkligheten för kommunens komposterare. ”Jag trodde att jag hade läst fel", säger Steve Karlsson på Gräddö.

16 september: Berit Jansson meddelar att hon tar steget bort från politiken. ”Jag säger som en av mina politiska förebilder Karin Söder ”partiet är partiet, men personerna är utbytbara” och nu är det dags att byta ut mig. Nu får jag också gå när jag själv vill", säger hon om avslutet och fortsätter: ”När jag tagit beslutet kände jag först en känsla av välbefinnande, men det är klart att det också finns vemod då jag levt med det här i 25 år.”

20 september: Butiker och näringsidkarna i Norrtälje stadskärna börjar få nog. Inbrott och skadegörelse har duggat tätt i stadskärnan sen våren. Restaurang Lanternan har på ett halvår råkat ut för fyra inbrott. ”Man vet inte hur man ska försvara sig. Det är hopplöst", säger ägaren Peter Viktorini.

En man grips på bar gärning i Norrtälje stadskärna i mitten av september. I oktober åtalas han och i november fälls han på 15 åtalspunkter för stöldvågen i centrala Norrtälje.

23 september: En hyllad Norrtäljebo blir häktad för mordförsök, han misstänks för delaktighet i ett mordförsök under sommaren. Han misstänks också för narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Ännu har inget åtal mot mannen väckts.

28 september: NT:s serie ”Vem kan man lita på?” drar i gång, i den granskar NT i fyra delar hemtjänsten. Här kommer det fram att flera brukare i kommunen har blivit lurad av bedragare. Stefan Westermarks mamma är en av de som drabbas, han kartlade bedrägeriet och det ledde till att hemtjänstkvinnan dömdes. ”Min mor tyckte att hon var jättegullig, rar och hjälpsam. Hon hade verkligen byggt upp ett förtroende”, säger Stefan Westermark. Efter avslöjandet så ändrar bland annat vårdbolaget Attendo rutinerna.

OKTOBER

6 oktober: Bostadsbomben briserar: Hyreslägenheterna kallade Juvelen/Förrådet bakom kommunhuset blir bostadsrätter. Nu får byggherren Index betala ett vite, ett skadestånd i summan om sex miljoner kronor kan bli aktuellt. En stor diskussion om hur detta gått till och om det är rätt uppstår. Det här blir månadens snackis. Norrtälje kommuns planchef Eva Källander är upprörd över att Index Residence har brutit klauseln med kommunens avtal. ”Jag är naturligtvis oerhört besviken på Indexs agerande och känner att de fört oss bakom ljuset”, säger hon. Den fjärde november går Index ut och ber om ursäkt och meddelar nu att hyresrätter kan byggas i etapp 2 på kvarteter Juvelen/Förrådet.

4 oktober: Det uppdagats att någon har saboterat träd i Societetsparken. Efter att ett träd har fallit i parken visar det sig att någon har gått runt och sågat i sammanlagt åtta träd i parken. Varav flera fick sägas ner omgående på grund av säkerhetsskäl. Några veckor senare kommer det fram att någon har sågat i lindar, och spikat kopparspikar i björkar. ”En gång är ingen gång, men två gånger – då börjar det bli en vana", kriminalkommissarie Håkan Melin som utreder ärendet.

10 oktober: Medicinsk utrustning för 4-5 miljoner stjäls från endoskopimottagningen på Norrtälje sjukhus. Polisen tror att det kan vara ett insiderbrott eller beställningsjobb.

12 oktober: Tragisk villabrand i Vreta. Med ett oerhört snabbt brandförlopp.

17 oktober: Rebecca Johansson gick på en kvällspromenad på Björknäs på Rådmansö. Hon gick och kollade ner på mobilen och lyssnade på musik när hon helt plötsligt krockade med en älg och en älgkalv. En typ av gisslandrama uppstod när älgmamman försöker skydda sin älgkalv från Rebecca. Situationen slutade med att Rebecca ringde 112. ”Jag kände mig lite dum, men jag sa att jag står här och hålls gisslan av en älgmamma. Polisen sa att det var det konstigaste samtalet de fått”. Efter 30 minuter lyckas Rebecca springa från platsen och ta skydd hos hennes grannar.

NOVEMBER

7-8 november: Två män omkommer när de bilen de färdas i kraschar in ett träd på väg 276. Kropparna har inte gått att identifiera. Efter kraschen börjar bilen brinna intensivt. Man tror att det rör sig om två vuxna personer.

10 november: Busstrafiken lamslogs när oväder slog till. Det snöade så mycket att snörekord slogs i Roslagen och Stockholms län. SMHI noterade ett snödjup på 39 cm i länet. Det tidigare rekordet under en novemberdag i Stockholm var på 29 centimeter.

14 november: Rimpac Emballage är försatt i konkurs. Den 29 december hålls edgångssammanträde gällande konkursen och då framkommer det i konkursförvaltarens berättelse att företaget har så mycket som 91 miljoner i skulder.

16 november: Efter flera turer så börjar Roslagsmjölk att säljas i affärerna. NT gjorde ett blindtest tillsammans med Camilla Sandin, ordförande i Munskänkarna i Norrtälje på fyra mjölksorter.

21 november: Tre flaskor med misstänkt brännbart avfall kastades in i SFI:s lokaler i Norrtälje. Polisen inledde en förundersökning om skadegörelse och olaga hot. Dagen efter ändrades brottsrubriceringen till försök till grov mordbrand.

23 november: Nya bud: Högstadiet på Grindskolan blir kvar – detta efter att högstadieskolan i Norrtälje dröjer.

30 november: En konsult hjälpte Norrtälje kommun med att skriva debattartiklar i samband med nedläggningen av småskolor. Kommunikationsbyrån fanns hela tiden med i bakgrunden när nämnden kommunicerade runt skolnedläggningsfrågan. Olle Jansson menar att det inte var märkligt att de gjorde detta i och med att de saknade kommunikatör vid tillfället. Utan menar att det var en nödvändig åtgärd.

DECEMBER

4 december: Skolfrågan lever än. I december går lokala föreningar på Rådmansö ut och anser att man ska stoppa beslutet om att flytta Rådmansö högstadium till Norrtälje. "Detta påverkar om man vill bo på Rådmansö eller inte och om man vill flytta hit. Vi tycker att man ska stoppa beslutet, göra om utredningen och arbeta tillsammans med föräldrar, personal och föreningar på bygden", säger Anngret Andersson, som är ledamot i styrelsen för Rådmansö-Frötuna företagarförening.

5 december: Vällen-björnen sköts av en jägare när han väcktes av en hund ur sitt ide. ”Jakthunden har med största sannolikhet väckt björnen ur sitt ide, varpå den rusar upp för att försvara sig", säger Lennart Nordvarg, jaktvärdshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala.

14 december: Det framkommer att elever har sålt knark, framför allt marijuana, på Roslagsskolan i Norrtälje. Ett intensivt arbete mellan skola och polis ledde fram till avslöjandet.

14 december: På grund av blixthalka ställs all busstrafik in. Dagen efter framkommer det att flera skolbarn lämnats längs E18 ute på Rådmansö efter att busschauffören fått bud om att släppa av alla passagerare.

16 december: Domen kommer gällande Kristinagården. Arbetsmiljöverket vill förbjuda all verksamhet där om toalettutrymmet inte åtgärdas. Dagarna innan har platsen prisats för sin goda arbetsmiljö. Och brukarna stormtrivs. Samma dag går Ulrika Falk (S), kommunalråd, ut och säger att bristerna ska åtgärdas. De ser inget annat alternativ än att låta göra en ombyggnad av äldreboendet.

22 december: Fräckt smash and grab-försök mot Lättviktsmotor i Görla. Förövarna misslyckas men bara tre dagar senare återkommer de och lyckas ta sig in i butiken. Polisen tror att det handlar om en liga.

