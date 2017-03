Så många fick a-kassa i Norrtälje kommun förra året

I riket var det 2,4 procent av befolkningen som fick arbetslöshetsersättning förra året. Totalt var det 12,5 miljarder kronor som delades ut till drygt 237 000 personer.

– Totalt i hela landet var det färre som fick arbetslöshetsersättning 2016, och det förklaras av den goda arbetsmarknaden, säger Jessica Idbrant, chef för analysenheten på IAF, till Nyhetsbyrån Siren.

– Medeldagpenningen har ökat, och det beror på att ersättningstaket höjdes. De som får ersättning får i genomsnitt en högre ersättning än tidigare, säger Jessica Idbrant, till Nyhetsbyrån Siren.

I Stockholms län är det i Botkyrka som flest invånare tog emot bidrag, följt av Södertälje. Invånarna i Nykvarn tog däremot inte emot mycket alls. Norrtälje hamnar också långt ner på listan, här fick 1,6 procent av invånarna a-kassa.

Antalet ersatta dagar i snitt för invånarna i Norrtälje kommun var 69 per mottagare. Det totala ersättningsbeloppet som delades ut till de 950 Norrtäljeborna var i snitt 45 827 kronor per mottagare. Meddeldagpenningen blev 720 kronor per mottagare och dag.