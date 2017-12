Så bra är Norrtäljeborna på att köra miljösmart

Alla Sveriges kommuner rankas i "Årets bilkommun" utefter hur miljövänligt de har kört under 2017. Norrtälje rankar bättre än i förra årets upplaga.

Circle K:s undersökning "Årets bilkommun" görs för sjätte året i rad. Rankningen görs utifrån tre indikatorer. Hur mycket kommunen kör sina bilar, hur stor bensin- eller dieselförbrukningen var och hur stor andel miljöklassade bilar kommunen har. Att analysera kommunerna utifrån dessa kategorier ledde till att Norrtälje fick en sämre placering än förra året. Från plats 247 till 202.

Kommunen har 0,53 bilar per invånare, 12% av dem är miljöbilar och årligen så sparar Norrtäljeborna in 1290:- på sparsam körning per bil.