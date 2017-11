Ruskväder: Varnar för hårda vindar på havet –farligt för mindre båtar

Efter regn väntar kuling på torsdagen. SMHI går ut med en klass 1-varning inför torsdagseftermiddagen då det väntas kulingvindar på norra Östersjön och Ålands hav.

– Att tänka på om du är ute till är att reva segel och inte ge sig ut med en mindre båt under de timmarna det är kulingvindar, säger ChristofferHallgren, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

Vindarna kommer under torsdagseftermiddagen uppgå till 15 meter per sekund menar han, vilket händer ganska ofta enligt Hallgren. Över land kommer blåsten hålla sig till omkring sex meter per sekund.

Ruskvädret beror på ett frontssystem som rör sig över landet. Det börjar med lugna vindar på onsdagen enligt Hallgren. På onsdagskvällen kommer regnet som fortsätter till torsdagseftermiddagen.

– När regnet sen drar bort kommer vindarna tillta under ett par timmar, säger Christoffer Hallgren.

En klass ett-varning innebär att det är farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg att ge sig ut på havet enligt SMHI:s definition.