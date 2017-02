Rekordökning av bildelsstölder i länet

Är du bilägare och har blivit bestulen på någon bildel är du troligtvis inte ensam. Enligt SVT Nyheter Stockholm, som tagit fram statistik från Larmtjänst, ökade antalet bildelsstölder med 74 procent från 2015 till 2016.

Mest stals det under perioden januari till april. Under sommaren minskade dock antalet stölder, vilket enligt Larmtjänst skulle kunna bero på Stockholmspolisens riktade insatser, skriver SVT. Polisen grep fler gärningsmän och beslagtog ett stort antal bildelar. Under vinterhalvåret 2016 ökade däremot antalet bildelsstölder igen.

Larmtjänst uppger att brotten i stor utsträckning begås av organiserade ligor, ofta med kopplingar till Baltikum.

Under 2016 genomfördes totalt 3333 bildelsstölder i hela landet. Stockholms län stod för 1738 stycken, alltså mer än hälften.

Det som bilägare oftast blir av med är krockkuddar, rattar, navigationssystem (GPS) och strålkastare. De mest utsatta är ägare till märket BMW följt av Mercedes och Volvo.

Statistiken från Larmtjänst är baserad på orten där verkstaden ligger som genomför reparationen efter en stöld, skriver SVT Nyheter Stockholm.