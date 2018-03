Polisen släpper bild på försvunne Stefans bil – nytt eftersök kan ske i helgen

Stefan, 48 år och bosatt i Vallentuna kommun, har har varit anmäld försvunnen sedan tisdagen den 13 mars. Ärendet anmäldes till frivilligorganisationen Missing People dagen därpå.

Sista iakttagelsen av honom är från Ica Flygfyren i Norrtälje där han handlade vid 18-tiden på tisdagen. Han var då klädd i mörkblå jeans och mörkblå jacka med huva. Bilen är också det sista spår efter mannen. Bilen hittades låst på Flygfyrens parkering under natten eller dagen efter att Stefan anmäldes försvunnen.

I ett försök att komma vidare med utredningen väljer nu polisen och anhöriga att gå ut med en bild på bilen - en silverfärgad Volvo V40.

– Vi och polisen vill gärna få in mer information om var han kan ha rört sig under tisdagen. Vill vill gärna ha in lite observationer och om någon har sett bilen på någon plats runt Norrtälje under hela tisdagsdygnet, säger Jörgen Olsson på Missing People som också höll i den skallgång som hölls i Norrtälje i helgen.

Polisen säger till Vallentuna Nyheter att man inte misstänker något brott, men att det samtidigt inte finns något som tyder på att Stefan ville försvinna frivilligt:

– Vi misstänker inte något brott i nuläget, för det finns inga indikationer på det. Men det är oklara och konstiga omständigheter kring försvinnandet, det är därför vi jobbar så brett som vi gör, säger Marie Näslund, utredare på avdelningen för grova brott vid polisen i Sollentuna till tidningen.

Missing Peoples eftersök pågick under fredag, lördag och söndag och cirka 130 personer deltog. Norrtelje Tidning sände live inför skallgången. Även svävare från sjöräddningssällskapet och tre flygplan från Norrtäljes frivilliga flygkår var med vid skallgången. Men det gav inget resultat.

Om det inte sker något nytt i ärendet - planerar Missing People att försöka göra en ny skallgång till helgen.

– Vi har för avsikt att göra det, men vi kommer inte att bestämma klart förrän på torsdag-fredag. Vi har så många försvinnanden just nu att vi kan komma att behöva ta mer akuta ärenden först, säger Jörgen Olsson.

Den som har uppgifter att lämna uppmanas i första hand kontakta polisen via 114 14 eller i andra hand Missing Peoples jourtelefon: 031-760 90 60.