Osannolik dramatik – när Skogh räddade kvar Örgryte i superettan

Emil Skogh och hans Örgryte hade kniven mot strupen inför lördagens avgörande kvalmatch mot Mjällby. Laget förlorade första mötet med 2–1 och behövde alltså vända och vinna hemma på Gamla Ullevi, för att kunna kvittera ut en biljett till nästa års Superettan.

Den tidigare BKV Norrtälje–stjärnan startade den första kvalmatchen men fick börja matchen på bänken. Och det blev inte den inledningen som varken han eller någon annan Örgryte–spelare hade hoppats på. I den 32:a minuten tog Mjällby ledningen genom Granit Stagova och två mål från Göteborgslaget krävdes för att ta matchen vidare till förlängning.

Men vändningen den skulle komma och det med Skogh på plan, som byttes in i den 58:e minuten. Tio minuter senare var det kvitterat genom sjuttonårige Mohamed Said Adan. Och i den 83:e tog Örgryte ledningen, återigen efter mål av Said Adan.

2–1 i matchen och 3–3 totalt stod sig efter full tid och en nagelbitande förlängning väntade. Då klev han fram – Emil Skogh. Med minuten kvar till ett straffsparksavgörande tog han sig in i Mjällbys straffområde, skickade iväg ett hårt inlägg med vänster – och hittade lagkompisen Hakeem Arabas panna. 3–1 och säkrat Superettan–spel även nästa år för Skogh och Örgryte.

Under sin första säsong i Superettan spelade Emil Skogh 17 matcher, varav 10 inhopp, och gjorde 1 mål och 3 assist.

