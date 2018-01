Omfattande arbete att hitta spår på Nightmare Outlet

Polisens arbete med att säkra spår började utomhus från butikens bakdörr där rånarna kom in och hela vägen ner till Preem, dit den knivhuggna och blödande kvinnan lyckades ta sig för att larma. Därefter fick de arbeta sig vidare in i butiken också det via bakdörren. Arbetet beräknades pågå större delen av dagen.

Polisen är fortfarande förtegen om gärningsmännen som knivskar och bakband den kvinnliga expediten med buntband, kom över några pengar.

Kvinnan blev allvarligt skadad och ligger fortfarande kvar på Karolinska universitetssjukhuset, KS, i Solna. Hon ska dock inte vara livshotande skadad.

