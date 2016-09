Ny rapport visar: Många brott avskrivs i region Stockholm

Cirka 60 procent av de anmälningar som kom in till polisen i region Stockholm under första halvan av år 2016 avskrevs direkt. Stockholm är därmed den region i landet där minst andel brott klarades upp under första halvåret.

Enligt Norrtäljepolisen avskrivs en relativt stor andel anmälningar i Norrtälje. Bertil Mattsson menar dock att andelen uppklarade brott ändå kan ses som relativt bra.

– Vi ligger hyfsat bra till. Cirka 35 procent av anmälningarna redovisas till åklagare, resterande försvinner på ett eller annat sätt. Det är en vanlig siffra, säger han.

Avskrivningsgrunden kan variera stort, menar han.

– Det kan vara att målsäganden inte vill medverka, eller att det är en "ord mot ord"-situation, säger Bertil Mattsson.

Brottsförebyggande rådets rapport visar också att cirka 92 procent av brotten som anmäldes i region Stockholm inte ledde till rättegång.