NT granskar: Bredbandskaos i Norrtälje kommun – kunder hamnar i kläm

Till skillnad från det statliga monopolet som låg bakom kopparledningarna är det den fria marknaden som fiberutbyggnaden lyder under. Det innebär stor valfrihet – men också baksidor. Vi har tidigare försök bringa lite klarhet i fiberfebern i artikeln "Slut på fiberförvirringen – 18 frågor och svar om bredband i Norrtälje"

– Det ställer väldigt höga krav på konsumenterna. Många hakar upp sig på tekniken när man diskuterar fiber, men den stora knäckfrågan här är marknadsskiftet, säger kommunens bredbandssamordnare Patrik Törnberg.

Den fria marknaden ställer höga krav på konsumenterna

Hur menar han? Jo, när flera aktörer erbjuder sina tjänster i samma områden finns en risk att ingen av dem får tillräckligt många kunder för att verkligen starta sina projekt. Så har också skett i flera områden i Norrtälje kommun.

– Detta är den stora utmaningen, att konsumenterna själva behöver organisera sig och välja vissa aktörer så att det verkligen blir av. Ett samverkansavtal skulle kunnat fått stor betydelse här. Konsumenterna skulle kunna välja aktörer som de vet att kommunen satt en slags kvalitetsstämpel på, och för aktörerna skulle det innebära att de kan utnyttja kommunens tunga namn och därmed få tillräckligt med kunder, säger Patrik Törnberg.

Här är NT:s granskning:

Artiklar publiceras löpande under hela onsdagen.

[+] Bakgrund – Detta har hänt

Detta har hänt genom åren - från totalt grävstopp under ett helt år via för grunt lagda fiberkablar till att kommunens fiberverksamhet ska granskas.

Erbjudandena har haglat från olika aktörer över Gideon Önnestam och hans grannar i Bergshamra. Trots ett stort intresse står de nu utan – ingen av aktörerna fick tillräckligt många abonnenter för att börja gräva. Läs om Gideon och hans grannar här.

[+] På andra sidan Bergshamraviken: "Vi kan inte surfa på helgerna"

Lotta Ageby blev överlycklig när Telia erbjöd fiber i deras område. Samma dag som hon fick ett sms om att Telia skulle bygga hos dem, så drog Telia tillbaka sitt erbjudande - men den informationen gick aldrig ut till de boende. (Artikeln publiceras under onsdagen)

[+] I Edsbro drar Norrtälje energi sig tillbaka - men delar av orten får bredband

Även här är det stökigt i bredbandsläget. I dagarna gick Norrtälje Energi ut med information om att de lägger ner sin kampanj i Edsbro tillsvidare - trots det får området Brogärde fiber. (Artikeln publiceras under onsdagen)

[+] Kartläggning ort för ort - dessa får fiber i år

Stor karta - Här kommer Ip Only, Telia och Norrtälje Energi dra in fiber i år. (Artikeln publiceras under onsdagen)

[+] 12 frågor till kommunen – Vad håller ni på med egentligen?

Vi pratar med Christer Hjert, Norrtälje kommuns biträdande kommundirektör. Han säger bland annat att han förstår att det kan framstås som rörigt, och kallar vissa orter för "getingbon" Så ska kommunen bringa ordning framåt . (Artikeln publiceras under onsdagen)