Norrtäljepolitiker med koll på kor – nyinvald i LRF:s regionstyrelse

Karin Broström (C), som i fjol utsågs till ”Årets kvinna på landsbygden” av Hushållningssällskapet, valdes på tisdagen in i regionförbundsstyrelsen. Även Fredrik Melin från Västerås valdes in i styrelsen och de kommer att ersätta Elisabet Pettersson och Jan-Erik Andersson, som avsagt sig omval, berättar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) på sin sajt.

– Jag vill påverka samhället i en riktning där vi tar tillvara våra tillgångar på ett hållbart sätt. Det innebär att bra åkermark ska skyddas och att våra husdjur har en viktig roll som livsmedelsproducenter och landskapsvårdare, säger Karin Broström i ett pressmeddelande.

Karin driver den ekologiska gården Norrsund i Roslagsbro tillsammans med sin man och föder upp kvigkalvar åt Billinge Lantbruk. Karin Broström har flera politiska uppdrag i Norrtälje kommun och är bland annat andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Fredrik Melin bor på gården Millingby i Romfartuna Västerås, och jobbar på Länsförsäkringar Bank i Västerås som lantbruksrådgivare med inriktning på produktionsjordbruk.

Under stämman som hölls i tisdags blev också Per Pettersson omvald till regionförbundsordförande för tredje året.