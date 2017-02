Norrtäljeband spelade på tung hårdrockskryssning – "Vi åkte från 0-gradigt och granskog till Haiti"

I torsdags förra veckan gjorde sångaren och basisten Erik Grawsiö en rejäl miljöomställning när han bytte Roslagen mot ett soligt Florida för att spela på hårdrockskryssning med sitt band Månegarm.

– Vi åkte från 0-gradigt, grått och granskog, ner till Miami och vidare med båt till Haiti. Vi kom hem igår och jag tog ledigt i dag eftersom jag förväntade mig det värsta, men det känns rätt bra faktiskt.

Under fyra dagars tid reste han och bandkamraterna med på den flytande festivalen 70000 tons of metal. På det tunga kryssningsfartyget spelade 60 band för 3000 hårdrockare under resan som gick tur-och-retur från Florida till Haiti.

– Det spelade band nästan hela tiden och alla spelade två gånger. Stämningen var helt fantastisk. Mellan konserterna kollade vi på band, det fanns mat överallt och så badade vi lite bubbelpool, säger Erik Grawsiö.

Med över 20 år på nacken och många skivor i bagaget är Månegarm ett väletablerat band som ofta spelat på festivaler i Sverige och utlandet. Men hårdrockskryssningen var första gången som bandet spelade till sjöss.

Skiljde sig det från andra festivaler?

Nja, organisationen runt allt var snarlik och det var proffsigt och väl uppstyrt. Men det var ett fantastiskt bra avbrott från Norrtälje. På lördagen la vi till vid en privat resort på Haiti och det var som ett paradis med sandstränder och palmer. Sen kom det mycket publik på spelningarna och vi fick bra respons. Det var vi jäkligt nöjda med! Många ville ta kort och få autografer. Det kändes rätt surrealistiskt faktiskt.

Ni är väl vana vid att skriva autografer?

– Jo, foton är man rätt van vid. Vi har gjort mycket skoj under åren, men på den här resan så skrattade vi gott många gånger och frågade "hur kom vi hit?". Vi började i en replokal bakom musikskolan och nu skriver vi autografer på en kryssning i Karibien. Det känns otroligt häftigt!