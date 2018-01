Norrtälje badhus stänger bassänger och vattenrutschbanan för städning

Innan jul genomfördes städningen av den stora bassängen. Nu är det dags för barn- och undervisningsbassängen, den lilla barnpoolen och vattenrutschbanan.

Den 2 januari städas barn- och undervisningsbassängen samt den lilla barnpoolen. Eftersom barnpoolen städas för hand tar det längre tid och den är även stängd den 3 januari.

Anledningen till att städar under den här perioden är att besöksantalet minskar drastiskt under jullovet.

– Vi har valt de här veckorna eftersom besöksantalen under lovet är ungefär 3000 personer färre per vecka än under terminen. Under loven har vi inga övriga aktiviteter utan då är det bara öppet för allmänheten. Under terminen är det föreningar, simskolor, vattengymnastik och andra aktiviteter som pågår, säger Erika Bergerfelt, enhetschef på Norrtälje badhus i ett pressmeddelande.

Närmare mitten av månaden, mellan den 15-17 januari, stänger även vattenrutschkanan för rengöring.