Nattens nyheter: Så var natten – och i dag väntas soligt väder

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

► De kämpar för småskolorna - ”Hur ska vi kunna bo och leva här ute?”

► Karin har haft tre inbrott på mindre än en månad – fick bilen stulen: "Man blir helt nojig"

► Victoria mötte jagade mannen när hon var ute och red: "Han ville lifta med mig"

Vädret klarnar upp. På dagen soligt och en temperatur omkring 5-7 grader.

Minst 26 döda efter masskjutning i Texas. Skytten gick in under under söndagsgudstjänsten i en kyrka utanför San Antonio och började skjuta. Enligt lokala medier har 26 personer dödats och 30 skadats.

Norrtälje hade målfest hemma mot SDE HF

