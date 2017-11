Nattens nyheter: Polis larmades till bråk utanför teatern – två män slogs

Lokalt:

Polisen fick tillkallas efter att två män hamnat i slagsmål med varandra utanför teatern i Norrtälje.

För Plus-kunder:

► Norrtäljesonen Marcus Lodin bytte fotbollsplanen mot rättssalen – arbetar med grova brottslingar

► Rimboman i häkte – misstänks ha brutit mot näringsförbud

► Bottenlag på besök – då tänker Rimbo vinna: "Ska vara i förarsätet"

Väder:

Nattens regn drar bort under morgonen och det blir en del luckor i molntäcket med solchanser på sina håll. Sent på kvällen drar nytt regn in. Temperatur 1-6 plusgrader och växlande vind.

Karta: Så är läget på vägarna

Sport:

[+] VM-drömmen lever för Sverige – succéinhopp bakom segern mot Italien

[+] Stisse Åberg: Nu är Sverige bara ett svettigt drama till från VM i Ryssland

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72 001 (inled meddelandet med NT TIPS), eller mejla [email protected]

Följ oss på sociala medier:

Facebook: Norrtelje Tidning

Twitter: @NT_Roslagen

Instagram: @norrteljetidning