Mer än ett år efter sambons död – får fortfarande faktura i hennes namn: "Det river upp jobbiga minnen"

Mannen, som vill vara anonym, berättar att hans sambo gick bort i juli 2015. Strax därefter kom en räkning från Norrtälje kommuns sophämtning i brevlådan i den bortgångne sambons namn.

– Det tyckte jag inte var så konstigt eftersom så kort tid hade gått. Då ringde jag till kommunen och förklarade läget. De sa att de skulle fixa det på en gång och bad om ursäkt, säger mannen.

Men för ungefär två månader sedan kom ytterligare en faktura i sambons namn från kommunens sophämtning – och i förra veckan ett allmänt infobrev till samma adressat.

– Då blev jag riktigt upprörd. Det river upp jobbiga minnen. Man försöker gå vidare, men så kommer de här breven. Framför allt blir jag förbannad eftersom jag vid det här laget har informerat kommunen två gånger.

Mannen berättar att han personligen har besökt kommunen för att be dem sluta skicka brev i sambons namn för sophämtningstjänsten.

Vad har kommunen sagt när du har träffat dem?

– Att det handlar om olika register och att de är ledsna. Någon mer förklaring än så har jag inte fått. Jag tycker verkligen de borde se över sitt arbete, det finns nog flera än jag som har råkat ut för det här, säger mannen.

Jan Paymer är tillförordnad avdelningschef på Norrtälje kommuns renhållningskontor. Han berättar att renhållningskontoret fick in en anmälan om ägarbyte för aktuella personer den 21 oktober i år.

– Innan dess fakturerade vi tidigare ägare för sophämtningen. Om kunden har kontaktat oss innan och det inte har registrerats så har något gått fel vilket är beklagligt. Men jag kan inte se att det har fakturerats något ytterligare efter ändringen 21 oktober, säger han.

Däremot bekräftar Jan Paymer att man från kommunens sida nyligen skickade ett informationsbrev till samtliga personer som har sophämtning.

– Tyvärr kan det vara så att underlaget för det utskicket hämtades ur systemet innan ändringen skedde för den aktuella kunden.

Men ägarbytet registrerades ju redan 21 oktober, hur ofta uppdateras era kundregister?

– Vi brukar ta ut register så nära ett utskick som möjligt, just för att undvika att kundregistret hinner ändras för mycket däremellan. I det här fallet kan det uppfattas som en lång tid. Mer än så kan jag inte svara på just nu eftersom utskicken är en tjänst vi köper in externt, vi måste i så fall kolla mer på det.

Kan du förstå att det river upp jobbiga minnen för mannen?

– Absolut, jag förstår att det är känsligt. Det är bara att beklaga – så fort man meddelar oss så ska vi registrera den ändringen.

Jan Paymer tillägger att arbetet med att hitta automatiseringar för att underlätta kommunens system vid sophämtning pågår just nu.

– Vi undersöker möjligheten att koppla ihop olika system för att öka servicen. Men där är vi inte än tyvärr.