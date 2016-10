Medan du sov: Försvunna kvinnan hittad efter stor sökinsats

Lokalt:

Efter en stor sökinsats hittades den äldre och förvirrade kvinnan som varit borta sedan lunchtid på onsdagen.

Väder:

Under morgonen kan det bli lokal frost. Sedan väntas det bli mestadels soligt innan det kan dra in en del moln från Bottenhavet under eftermiddagen. Temperaturer kring 10-13 grader och nordostlig vind.

Karta: Så är läget på vägarna

Sverige:

En 34-årig man omkom i en trafikolycka på E4 i höjd med Åstorp i nordvästra Skåne.

En man i 18-årsåldern har livshotande skador efter att han knivskurits under ett bråk i Lessebo, öster om Växjö.

Internationellt:

Orkanen Matthew samlar kraft och väntas återigen uppgraderas till en fyra på den femgradiga skalan när den når Florida.

Norska regeringen föreslår att 500 miljoner norska kronor satsas på integrering av flyktingar nästa år. Minskningen av flyktingströmmen gör att staten får loss pengar.

Sport:

Kvaltävlingen om biljetter till PGA-touren i golf i Jacksonville, Florida, ställs in på grund av orkanen Matthew som närmar sig.

