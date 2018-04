Kvinna rev dörrvakt i ansiktet – åtalas för våld mot tjänsteman

Det var sent på natten under juldagen som polisen larmades till en krog i centrala Norrtälje. Väl på plats berättade vakterna att de hade bedömt en kvinna som köade till krogen som för onykter för att få komma in. När de hade avvisat kvinnan hade hon blivit arg och börjat ifrågasätta vakterna. En ordningsvakt som försökte avstyra tjafset blev i samband med det riven i ansiktet.

Polisen som kom dit beslutade att omhänderta kvinnan då hon ansågs vara för berusad för att kunna ta hand om sig själv.

Den 32-åriga kvinnan har nu åtalats för våld mot tjänsteman, Hon har i efterföljande polisförhör, nekat till brott och menar att hon inte har rivit vakten i ansiktet med flit. Vakten yrkar på att kvinnan ska betala 5.000 kronor i skadestånd.