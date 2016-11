Kulingvarning på Ålands hav

Under lördagskvällen väntas vinden avta något för att sedan vrida mot nord och öka i styrka till upp till 19 meter per sekund till natten. Under söndagen väntas vindstyrkan öka ännu mer till så mycket som 21 meter per sekund.

Varningen gäller endast havsområdet och inte kusten, där vädret har varit lugnt och soligt under lördagen.

Eckerölinjens färjetrafik har gått som vanligt under lördagen och inga avbrott är planerade under söndagen. I sista hand beror det dock på vindstyrka och vindriktning, upplyser en tjänsteman vid Eckerölinjen.