Kommunen vill inte betala för vattentest vid sjukhuset

Det var i april 2014 som personal från Locum närvarade vid ett test inför installationen av den nya ledningen under Norrtälje sjukhus. Under själva installationsarbetet måste en reservledning komma i bruk för att sjukhusets vattenförsörjning skulle fungera, och det ville Tiohundra prova först under säkra förhållanden.

Närvaron vid testet ska enligt Locums kundansvarige Magnus Alfredsson ha lett till extrakostnader för Locum, som därför har skickat en fordran på 40 000 kronor till Norrtälje kommun.

Först nu bestrider Norrtäljes VA-chef Anders Gelander betalningskravet i ett brev till Locum. Anders Gelander hänvisar till punkt fem i kommunens allmänna bestämmelser för användande av vatten och avlopp. Där står att kommunen får begränsa eller avbryta vattenleveranserna vid behov, och alltså underförstått inte behöver betala extra för följderna.