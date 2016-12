Kommunen höjer avgiften för förskola och fritids

Norrtälje kommun höjer avgifterna med hänvisning till att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa.

Från den 1 januari 2017 är det nya inkomsttaket för maxtaxa 45 390 kronor. Det innebär att den högsta avgiftsnivån, maxtaxan, höjs från 1 313 kronor per barn till 1 362 kronor per barn i åldrarna 0-3 år, skriver Norrtälje kommun på sin hemsida.

Norrtälje kommun inför även enhetstaxa i förskola, fritidshem och familjedaghem, vilket innebär att man från årsskiftet kommer att få betala lika mycket oavsett hur många timmar per vecka barnet går på förskola.

Alla barn i ålderarna 3-6 år har dock fortsatt rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola per vecka under skolterminerna. Behöver barnet mer baromsorg landar maxtaxan på 908 kronor och höjs till 1 362 kronor under sommarlovet.