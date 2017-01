Kommunalrådens miss – i brevet till kommuninvånarna

Kommunen har skickat ut ett brev till ett antal kommuninvånare om att vara med i Norrtäljepanelen, som är en "internetbaserad panel med invånare i Norrtälje kommun som erbjuder en unik möjlighet att påverka".

Brevet är undertecknat med Ingrid Landin (MP), ordförande demokrati- och jämställdhetsutskottet och Ulrika Falks (S), kommunstyrelsens ordförande, namn. Men själva underskrifterna måste ha skett i all hast – de har nämligen skrivit under på fel ställen. Under Landins namn har Falk skrivit under, och tvärt om.