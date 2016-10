Knepigare för unga i Norrtälje att vara nyktra

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, undersöker sedan fem år hur kommunerna arbetar med förebyggande arbete och satsningar på ungas fritid.

Hälften av Sveriges kommuner får i år underkänt på den femgradiga skalan, där betyg 3 är godkänt. Norrtälje är en av dem, med betyget 2,8.

Betyget baseras på sju frågor som UNF ställt om ungas inflytande i kommunen, deras tillgång till nyktra mötesplatser, variationen och marknadsföringen av dessa. Även insatser som sätts in under högtider som innebär hög alkoholkonsumtion räknas in. Av de 274 deltagande kommuner och stadsdelar kom Norrtälje på plats 148.

I fjol, 2015, hade Norrtälje bättre betyg: 3,3 och var därmed alltså godkänd.