Katthemmet i Norrtälje kan inte ta emot alla katter: "Jättemånga står på kö för att komma in till oss"

Den senaste tiden har det varit kattexplosion i kommunen. Norrtälje Katthem kan inte ta emot alla katter i behov av vård och boende.

– Jättemånga står på kö för att komma in till oss. De har inget halsband och ingen id-märkning. Några har varit skadade och i behov av operation. Det har varit både hon-och hankatter och halvstora kattungar, säger Cecilia Arnström.

Cecilia uppmanar folk att hålla uppsikt över hemlösa katter och ge dem mat i väntan på att katthemmet kan erbjuda plats.

– Kan inte dem får vi försöka hitta ett jourboende där någon kan ta hand om katten tills vi har plats.

Det är inte ovanligt att katter lämnas åt sitt öde ute i skogen. Men det är en miljö de inte överlever i en längre tid.

– Det kan vara en familj som har fått en kull som de tycker är för stor och då åker de ut och dumpar dem någonstans i skogen. Sverige har inget bra klimat för katter. De förfryser öron och tassar och sen finns det inga bytesdjur heller så de svälter ihjäl. Kattungarna blir ofta mat åt räv och lo. De går åt, säger Cecilia Arnström.

Förhoppningen är att kunna bygga ut katthemmet framöver, men för det behövs det pengar.

– Min dröm är att vi får finansiering så att vi kan bygga ut. Just nu lever vi på det folk ger och det lilla vi kan skramla ihop själv genom försäljning av saker. Vi har ett kattpensionat som drar in lite pengar och vår almanacka. Vi får hitta på saker för att få in pengar, säger hon.