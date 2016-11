"Känns bra att ha vinterdäcken på"

I år var det däremot inte lika högt tryck i däckbytarkön som föregående år. Många hade antagligen redan hunnit akutbyta på grund av snön som lamslog kommunen under förra veckan. En som däremot inte lät sig påverkas av vädret utan kunde lämna bilen hemma under hela förra veckan var Liz And från Häverödal. Hon passade i stället på att lämna in bilen nu i helgen.

– Jag är ju pensionär så jag har ingenting som jag behöver åka ut på om jag inte måste, men nu känns det bra att ha vinterdäcken på, säger hon.

Större pådrag var det förra veckan. Då byttes det hjul på 580 bilar hos Börje Johansson Bil i Norrtälje och 200 ringde och ville boka tid.

– Under lördagen bytte vi bara på 25 bilar i Norrtälje. Mot 180 som vi hade hoppats på, de flesta hann nog byta tidigare, säger servicemarknadschef Nicklas Widing på Börje Johansson Bil.

Men han är ändå, som initiativtagare till välgörenhetsprojektet, nöjd över dagen och glad över kundernas positiva inställning till att intäkterna för däckbytet går till behövande.

– I sex år har vi skänkt inkomsterna från den här dagen till välgörande ändamål. Utslaget på både Åkersberga och Norrtälje så brukar det hamna på cirka 30 000 kronor. Senaste åren (förutom förra) har pengarna gått till Nattvandrarna. Det känns bra att göra någonting så konkret utan mellanhänder, säger han.

– Ja den här dagen längtar man till

Annika Granelund, miljösamordnare och serviceassistent på Börje Johanssson Bil och Maria Bennich, servicerådgivare, ansvarade för korvutspisningen under dagen.

– Ja den här dagen längtar man till. Det blir helt annorlunda att få komma ut så här och träffa kunder och prata med folk, i regel finns det inte den tiden under en vanlig arbetsdag, säger Annika Granelund.

– Den här dan är ju också speciell för alla intäkter från däckbytena går ju oavkortat till välgörande ändamål, säger Maria Bennich.