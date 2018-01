Inbrott på Tallgatan i Norrtälje – tre män ska ha setts vid villan

Tjuvarna hade tagit sig in i villan genom att först försöka bryta upp den altandörr som vetter mot gångvägen, men misslyckats. Därefter har de istället kastat in en sten. Huset ligger en bit in på den gång- och cykelväg som går längs med Norrtäljeviken från bostadsområdet Grind och in mot centrum. Enligt uppgift, till polisen, ska tre relativt kraftigt byggda män i 30-35-årsåldern, setts vid huset i samband med inbrottet.

Smycken samt 70 kronor har stulits. Pengarna förvarades i en plånbok tillsammans med id-handlingar och kontokort. Men såväl plånbok som id-handlingar och kontokort var kvar.

– Vi hoppas att vi ska nå framgång med de uppgifter som vi fått in, säger Catrin Liljefors, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Norrtälje.

Hon vill ändå få in ytterligare observationer på 114 14.

