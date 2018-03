Hundratals kunder strömmade från när och fjärran när spelbutik flyttade till större lokaler

Det dröjde en bra stund innan Peter Nordlund fick sällskap i snålblåsten utanför Spel & Sånts nya lokaler på Hantverkaregatan i Norrtälje. Det var nyöppning av butiken som funnits i 177 kvadrat lite längre upp på samma gata sedan 1990-talet, men som också på expanderat och fått mängder av utmärkelser för sin näthandel.

Det var på nätet som Peter och många med honom sett att det skulle bjudas på ett extra spännande utbud av nya och gamla spel denna dag - kort sagt en vandring genom spelhistorien.

Han fick dock ganska snabbt sällskap i kön av Anders Larsson från Rimbo och Kent Björkman från Norrtälje.

Ingen av dessa tre herrar ville missa invigningen.

– Jag har följt dem under väldigt lång tid. Det är världens bästa affär. Man vill ju gärna vara med när de öppnar sin nya fina butik, säger Peter Nordlund som har en liten lista på vad han ska sikta in sig på när han väl kommer in.

– Deras skicklighet och engagemang är inte något som man ser så ofta i branschen idag, säger Anders Larsson som påpekar att det gäller att stödja liknade butiker idag eftersom de annars riskerar att ätas upp de stora jättarna.

– Skönt att se att de finns kvar, säger Kent Björkman.

Vid halv tio, en halvtimme innan öppning, börjar det strömma till folk.

Link Karlsson och hans son Daniel tillhör dem som kommer då. Daniel som fyllde år på fredagen ska få välja precis vad han vill från sin favoritbutik.

– Här är vi stamkunder. Vi har handlat allt i spelväg här. Riktigt nice, säger pappa Link.

– Jag har jättemånga Amiibos, säger Daniel som tänker satsa på en riktigt stark gubbe.

När dörrarna väl öppnas är det ett hundratal människor som samlats i en mycket oordnad kö. Fem-sex knattar i åtta-årsåldern snirklar sig snabbt in mellan benen på de äldre herrarna och kommer in som de allra första kunderna. Peter, Anders och Kjell skrattar dock bara glatt åt det och försvinner in i butiken.

Därinne har de snabbfotade grabbarna samlats runt skärmar där spel testas.

Framför väggen med de inglasade dyrgriparna - de riktigt gamla kultspelen - samlas ett tiotal herrar i 40-årsåldern.

Stefan Renbro Tyresö är en av dem. Han slår efter viss tvekan till på ett Nintendo-spel från 1994 som kostar 8 000 kronor. De två flärparna på insidan av kartongen fattas.

– Spelet såldes i 5 000 exemplar i Sverige och det släpptes bara i Skandinavien och Japan. Så hittar man ett i ett väldigt bra skick ligger det 24 000 kronor och uppåt, säger säljaren Johan Norberg.

Därmed var Stefans tvekan över.

– Kartongen är mycket viktig. Men jag tar det. Har åkt från Tyresö och hit bara för det, säger han.