Hotell Roslagen firar 40 år med musikkavalkad: "Vi vill att publiken ska få upp ögonen för hotellet"

Inom kort kommer Hotell Roslagen att få en ansiktslyftning. Det planeras satsningar för de lokala ungdomarna i form av replokaler och kurser och den nionde december blir det en helkväll på hotellets dansscen i samband med hotellets 40-årsfirande.

– Det är vi som spelar. Det blir tre timmar rock, pop och blues. Tanken är att locka den äldre publiken här i Norrtälje, säger Kelly Piena från bandet You And Me.

– Det vore kul om det blir som det gamla OK Motorhotellet här uppe. Att man går hit och äter, dansar och har kul, säger Marika Larsson från Studiefrämjandet som är med i satsningen.

Om det går som arrangörerna vill kommer de fortsätta att spela musik på helgerna under våren.

En annan mer långsiktig idé är att dra igång Musikens Hus på hotellet, något som Kelly Piena, Ann Louise Zibara, Marika Larsson och hotell VD:n Magnus Wetterholm har kokat ihop tillsammans.

– När jag och Ann Louise träffades bestämde vi att dra igång ett Musikens Hus. Eftersom man lägger ner de flesta ungdomsgårdarna ville göra något för ungdomarna, säger Kelly Piena.

- Jag märker att det finns ett enormt behov hos barn och ungdomar att spela musik. De behöver få utlopp för det tycker jag. Det finns många som vill spela och sjunga och umgås genom musiken. Det finns också ett behov att bli sedda, hörda och lyssnade på av vuxna, säger Ann Louise Zibara som är utbildad musiker och medarrangör.

Studiefrämjandet vill vara med och utveckla allmänbildningen i kommunen och därtill hör musik.

– När vi fick höra om det här engagemanget högg vi till direkt. Förhoppningen är att dra igång kurser med Ann Louise som har lektioner i sång. Vi hoppas att vi ska kunna nyttja fler lokaler i fastigheten, bland annat de som tidigare har varit konferenslokaler. På det sättet skulle vi kunna bygga ut och förverkliga ett Musikens Hus. Det kan innebära fler aktiva band och en öppen scen, säger Marika Larsson.

Från hotelledningens sida ser man positivt på engagemanget.

– Jag tyckte att det här var en bra idé därför att det vänder sig till de lokala ungdomarna, men också för att vi kan aktivera hotellet mer än vad vi gör idag. Vi vill göra något som plussar på helhetsintrycket. Helgunderhållningen är bra eftersom det är en bredare satsning med jazz, blues, country och rock. Det tycker vi är ett bra komplement till den övriga verksamheten vi har på hotellet. Kommer folk hit, lyssnar på musik och tar ett glas vin är vi jättenöjda, säger Magnus Wetterholm, VD för Hotell Roslagen.

– Hur det blir den nionde vet vi inte. Om det kommer 20 personer den här gången, kanske det kommer det dubbla till nästa. Får vi in 100 personer är vi mer än nöjda, säger han.

Kelly Piena har stora förhoppningar om öppningskvällen och bandet kommer att repa helgerna framöver.

– Vi har förberett hela sommaren. Vi har spelat på Stora Torget, spelat i Hallstavik, vi spelade också på Skebopubben. Där kom det 120 personer. Det finns ett intresse för det typ av engagemang vi vill skapa här.

Fakta 40-års firande på hotellet:

Var: Hotell Roslagen.

När: Nionde december, 21-01.

Vad: Livemusik från bandet You And Me som spelar rock, country, pop och blues.

Vilka: Från 30 och uppåt.