Hårda klappar för barn och unga

Nicola YoonIngenting och alltingÖversättning: Ylva StålmarckBonnier Carlsen

Madeline är en alldeles vanlig tjej. Det ovanliga är att hon aldrig lämnar hemmet. Hon lider av en immunbristsjukdom. Skulle hon andas vanlig luft skulle hon dö. I huset hon bor finns teknisk utrustning som filtrerar luften. Detta instängda och inrutade liv har hon vant sig vid och kommit att ta för givet. Hennes mamma tar ju hand om henne på bästa vis.

En dag vänds allt upp och ner. En grannfamilj flyttar in. Madeline betraktar Olly från sitt sovrumsfönster. Han rör sig likt en parcour-mästare över garageuppfarten. De kommunicerar via gester som övergår till mejl. En dag kommer Olly på besök, via luftslussen. Utan mammans kännedom blir de allt mer intima med varandra.

Om Madeline lever inrutat och skyddat är Ollys livssituation inte stort bättre. Hans pappa är våldsam. Vid ett tillfälle är situationen så hätsk att Madeline brådstörtat kastar sig ut ur sitt hus och skriker åt Olllys pappa att sluta. Alla stannar upp, chockade över att dödssjuka Madeline tagit sig ut. Det är strax efter denna händelse som Olli och Madeline flyr sina respektive ”fängelser”, beger sig till Hawaii. De vill smaka på livet.

Nicola Yoons debutroman ”Ingenting och allting” är inte bara en gråtmild feelgood-berättelse, det är också en humoristisk, skarpsynt och välformulerad skildring av ett levnadsöde där relationen till modern ställs på hårda prov. Lättheten med vilken Nicola Yoon gestaltar denna infekterade familjetragedi är imponerande.

Anders SparringKarla Brottare och hamsterpappanIllustrationer: Jonna BjörnstjernaNatur & Kultur

Den handlar inte om att brottas. Inte heller om hamstrar. Än mindre om mysterieklubbar. Ändå förekommer hamstrar berättelsen igenom.

Det brottas. Och ett ögonblick finns en mysterieklubb. Det börjar med ett brott. Karla brottar ner allt och alla i sin omgivning. Till och med fröken Gudrun, som bryter armen på kuppen. Fast Karla brottas snällt. Det blir brottningsförbud på skolan. Karla fixar nytt intresse: hamstrar. Tjat på pappa hjälper föga. I hemlighet dyker hamstern ”Blomkvist” upp. Matilda i sexan äger den, men hennes intresse har svalnat. Karla övertar, varpå problem uppstår.

Historien är lustfylld berättad av Anders Sparring, med fina personporträtt, härliga dialoger och väldigt fina svartvita illustrationer av Jonna Björnstjerna. Njutbart om en separerad familjs vingliga färd genom vardagsblindskär, med lek och allvar i skön blandning.

Åsa Strollo AnderbergBruno 3000 – tvillingarnaIllustrationer: Julia ThorellAlfabeta

Bruno har räknat ut att han har levt i 3000 dagar. Han bör alltså vara runt nio år. Han älskar att samla på Lego och Minecraft. Han gillar att vara tillsammans med sina kompisar Tom och Ture. Det är bara en sak som är fel. De ska flytta. Långt bort.Tom och Ture har så mycket Lego hemma hos sig. Mer Lego än Bruno någonsin kan drömma om. Tvillingarna vet inte själva hur mycket de har. Vid ett tillfälle frågar Bruno om han kan få en Lego-soldat av dem. De har nämligen två likadana. Fast tvillingarna ger inte bort figuren. Bruno accepterar detta. Det är bara det att hans ena hand inte gör det. Vips ligger figuren där i fickan och följer honom hem. Samtidigt börjar pojkarna ana att en förändring är på väg. Tom och Ture och deras föräldrar är verkligen på väg att flytta. Kanske ända till New York. Vad betyder då en liten Lego-soldat? Lättsamt och roligt berättat. En vardagsskildring med stor närvaro och lågmäld intensitet.

Eva LindströmOj, en polisAlfabeta

Få ord och närmast minimal handling. Ändå blir det så bra!Jag talar om Eva Lindströms nya bilderbok. Den heter ”Oj, en polis” och var Augustnominerad i år.

Två små bröder är huvudpersoner, och det är lillebror som berättar om hur de jagas av en hund, varpå en av dem faller omkull och slår sig. En vuxen person hjälper till med ett plåster, men han är inte polis som pojkarna tror, han är pilot. Pojkarna busar och retas på skoj med honom, men kanske har mannen ingen humor, ”för han bara går iväg”.

Boken innehåller en fin blandning av fantasi och verklighet. Texten är både kort och poetisk på samma gång. Den unga pojkens grodperspektiv skapar underfundighet. De ljusa akvarellerna i vackra gråskalor leker med perspektiven. Ja, den här boken är lekfull i såväl text som bild.