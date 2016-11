Grannvillor drabbade av inbrott – tjuvarna plockade ut ett helt fönster

På måndagen upptäcktes två inbrott i villaområdet på Görlaslingan söder om Norrtälje.

Någon eller några hade brutit sig in i två intilliggande villor. Exakt när inbrotten ska ha skett är oklart, i den ena fallet kan det ha skett under hela måndagen då de boende var borta. I det andra huset tros brottstiden vara under tidiga kvällen.

Polisen misstänker att det rör sig om samma gärningsmän men de har använt olika tillvägagångssätt för att sig in.

– I det enda fallet har man brutit loss och plockat ut hela fönstret, i det andra fallet har man brutit upp en bakdörr, säger Magnus Persson, tf stationsbefäl vid Norrtäljepolisen.

Polisen har varit på plats i villorna och tagit upp anmälan med de drabbade. Exakt vad som har stulits är inte helt klarlagt.

– Det har bland annat stulits kontanter och elektronik i det ena huset och i det andra saknas bland annat smycken, men de boende har inte hunnit inventera riktigt, säger Magnus Persson.

Polisen kommer att genomföra en teknisk brottsplatsundersökning under tisdagen.

Vid 01-tiden under natten till tisdagen hade ännu ingen gripits.

