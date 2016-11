Fortsatt klass 1-varning på Ålands hav

Det är fortsatt blåsigt på Ålands hav. SMHI varnar under onsdagen för kuling, med vindar från nordväst på cirka 15 m/s. Det innebär fara för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.

Vindarna tros avta under natten mot torsdagen.

Under söndagen var det full snöstorm och kraftiga vindar i Roslagen, med vindbyar nära orkanstyrka på vissa ställen. Det påverkade färjetrafiken, Eckerölinjen ställde in samtliga avgångar under söndagen och måndagsmorgonen. Under tisdagen och onsdagen har färjetrafiken gått som vanligt.

